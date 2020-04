MENTAL HEALTH ASSISTANCE AND DOMESTIC VIOLENCE RESOURCES DURING THE COVID-19 OUTBREAK

By Assemblywoman Lorena Gonzalez-Fletcher By Assemblywoman Lorena Gonzalez-Fletcher

April 2, 2020 (San Diego) -- It's hard to recognize the world around us right now. Our daily routines have changed dramatically. We're physically away from our friends and family. We have to make sacrifices to protect our health and the health of the community. And we can't escape the constant news coverage.

During these times of high stress, it's critically important to be thoughtful of your mental health-that's why I wanted to reach out and make sure you're aware of these resources available to help you manage the stress and anxiety you might be feeling:

For people who are experiencing issues around domestic violence, California's "stay at home" order to curb the spread of COVID-19 has isolated them in their homes with their abusers. If you or someone you know may need an alternate safety plan, reach out to the following San Diego organizations for support:

YWCA San Diego Becky's House transitional housing provides longer-term housing and supportive services for individuals and families. Contact their 24-hour hotline: (619) 234-3164, or offices: (619) 239-0355.

Casa Segura (Safe House) provides a short-term, confidential shelter and transitional housing to victims of domestic violence and their children who are homeless. Contact their hotline: 1-(800) 640-2933, or offices: (619) 420-3620. provides a short-term, confidential shelter and transitional housing to victims of domestic violence and their children who are homeless. Contact their hotline: 1-(800) 640-2933, or offices: (619) 420-3620.

Center for Community Solutions provides emergency and long-term shelter services for domestic violence survivors and their children. Contact their 24-hour hotline: 1-(888) 385-4657, Project Safe House: (619) 631-6442, Hidden Valley House: (760) 480-0055 provides emergency and long-term shelter services for domestic violence survivors and their children. Contact their 24-hour hotline: 1-(888) 385-4657,(619) 631-6442,(760) 480-0055

Community Resource Center will answer your questions on available resources, locate emergency shelter and transitional housing and provide legal advocacy and case management. Contact their hotline: 1-(877) 633-1112, or office: (760) 753-8300

Women's Resource Center will be available by phone to answer questions, provide crisis services, and provide resources like food, toiletries and diapers to clients as they are needed. Contact their hotline: (760) 757-3500

For information on resources statewide, please visit California Partnership to End Domestic Violence for assistance with finding programs.

If you think you may be experiencing symptoms of COVID-19, contact your regular medical provider. If you don't have a regular medical provider, call 2-1-1. If you are having a medical emergency, dial 9-1-1.

As always, you can find the latest information on a variety of available local and state resources on my website.

Stay safe. We will get through this together.

Asistencia de Salud Mental y Violencia Doméstica Durante el Brote COVID-19

Es difícil reconocer el mundo que nos rodea en este momento. Nuestras rutinas han cambiado drásticamente. Estamos físicamente lejos de nuestra familia y nuestros amigos. Tenemos que hacer sacrificios para proteger nuestra salud y la salud de la comunidad. Y no podemos escapar de la cobertura constante de las noticias.

Durante estos momentos de alto estrés, es importante tomar en cuenta su salud mental-es por esto que quería comunicarme y asegurarme de que estés consciente de estos recursos disponibles para ayudarte a controlar el estrés y la ansiedad que podrías estar sintiendo:

Para las personas que están experimentando problemas relacionadas con la violencia doméstica, la orden de "quedarse en casa" para parar la propagación de COVID-19 los ha aislado en sus hogares con sus abusadores. Si usted o alguien que conoce puede necesitar un plan de seguridad alternativo, comuniquense con las siguientes organizaciones en San Diego para obtener apoyo:

El programa del YWCA de San Diego Becky's House ofrece vivienda transitoria a largo plazo y servicios de apoyo para individuos y sus familias. Comuníquese con su línea directa las 24 horas: (619) 234-3164 o su oficina: (619) 239-0355.

Casa Segura ofrece un refugio confidencial a corto plazo y viviendas de transición a las víctimas de violencia doméstica y a sus hijos sin hogar. Comuníquese con su línea directa: 1 (800) 640-2933 o a su oficina: (619) 420-3620

Project Safe House: (619) 631-6442, Hidden Valley House: (760) 480-0055 El Centro para Soluciones de la Comunidad ofrece servicios de refugio de emergencia y a largo plazo para sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos. Comuníquese con su línea directa de 24 horas: 1-(888) 385-4657,(619) 631-6442,(760) 480-0055

El Centro de Recursos Comunitarios responderá sus preguntas sobre los recursos disponibles, localizara refugio de emergencia y vivienda de transición y ofrece defensa legal y manejo de casos. Comuníquese con su línea directa: 1-(877) 633-1112 o su oficina: (760) 753-8300

El Centro de Recursos para Mujeres estará disponible por teléfono para responder a preguntas, y ofrecer servicios como alimentos, artículos de tocador, y pañales a los clientes según necesiten. Comuníquese a la línea directa: (760) 757-3500

association de California para terminar con la violencia doméstica o llame al (916) 444-7163 dentro las 8:30 - 5pm de lunes a viernes para obtener ayuda con la búsqueda de programas locales que puedan ofrecer asistencia. Para obtener información sobre los recursos en todo el estado, visite al sitio web delo llame al (916) 444-7163 dentro las 8:30 - 5pm de lunes a viernes para obtener ayuda con la búsqueda de programas locales que puedan ofrecer asistencia.

Si cree tener síntomas de COVID-19, póngase en contacto con su proveedor médico regular. Si no tiene un proveedor médico regular, llame al 2-1-1. Si usted está sufriendo una emergencia médica, llame al 9-1-1.

Sincerely,